Verstappen faz a 'pole position' do GP da Espanha de F1

O holandês Max Verstappen (Red Bull) vai largar na 'pole position' do Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1, após marcar o melhor tempo no treino de classificação deste sábado (3), no circuito de Montmeló.

O atual líder do campeonato de pilotos conseguiu sua quinta pole em sete possíveis na temporada, à frente do espanhol Carlos Sainz (Ferrari), em segundo, e do britânico Lando Norris (McLaren), terceiro.

nb/gr/psr/cb