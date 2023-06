Ucrânia investiga abrigos antiaéreos bloqueados e temores por segurança civil aumentam

As preocupações com a segurança civil aumentaram na Ucrânia neste sábado, 3, quando as autoridades anunciaram que uma inspeção encontrou quase um quarto dos abrigos antiaéreos do país trancados ou inutilizáveis, poucos dias depois que uma mulher em Kiev supostamente morreu esperando do lado de fora de um abrigo fechado durante um ataque russo com mísseis.

O Ministério do Interior ucraniano disse que dos "mais de 4.800" abrigos que inspecionou, 252 estavam trancados e outros 893 "impróprios para uso".

O ministério afirmou, ainda, que mais de 5.300 voluntários, incluindo equipes de emergência, policiais e autoridades locais, continuarão a inspecionar abrigos em toda a Ucrânia.