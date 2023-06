Três soldados israelenses e um policial egípcio morrem em incidente na fronteira

Três soldados israelenses morreram neste sábado (3) em um incidente com um policial egípcio, que foi morto em seguida na fronteira entre os dois países, no deserto do Neguev.

O exército egípcio informou que "um membro das forças de segurança estava perseguindo traficantes de drogas" e durante a operação atravessou um ponto de controle entre os dois países. Ainda de acordo com o exército, "uma troca de tiros aconteceu com as forças de segurança de Israel, que provocou três mortes do lado israelense".

O egípcio morreu durante o tiroteio, indicaram as duas partes.

Durante a manhã, os corpos de dois soldados israelenses foram encontrados com marcas de tiros em um posto de vigilância perto da base militar de Harif, quase 100 quilômetros ao sul de Gaza, perto da fronteira com o Egito, informou um porta-voz militar israelense. Segundo ele, o agressor se "infiltrou" aparentemente a partir do Egito.

Após a descoberta dos corpos, uma busca teve início e por volta do meio-dia "os soldados israelenses identificaram o agressor no território de Israel", afirmou o exército em um comunicado.

No tiroteio morreram o agressor e um terceiro soldado israelense, Ohad Dahan, de 20 anos, informou o exército. Um quarto soldado ficou ferido e foi levado para o hospital.

Um dos soldados mortos no primeiro ataque era uma mulher, identificada pelo exército como Lia Ben Nun, de 19 anos. A identidade do terceiro soldado morto não foi divulgada.

As Forças Armadas israelenses anunciaram uma investigação "com plena colaboração" do exército egípcio.

Um porta-voz militar indicou também que o exército israelense está apurando para saber como o agente egípcio conseguiu superar a barreira de vários metros de altura instalada ao longo da fronteira.

Segundo esta fonte, há "zonas cinzentas" nos dois incidentes e a respeito das motivações do homem que entrou em território israelense.

Também está sendo verificado se outros indivíduos conseguiram entrar em Israel.

Horas antes do ataque contra o posto de vigilância, os soldados israelenses impediram uma operação de tráfico de drogas na fronteira, ao apreender produtos de contrabando no valor de 1,5 milhão de shekels (US$ 400.000 ou R$ 2,12 milhões), segundo o porta-voz militar.

Ele explicou, no entanto, que não foi estabelecido nenhum vínculo entre a apreensão e o ataque.

A fronteira entre Israel e o Egito é cenário frequente de tentativas de contrabando de drogas que, nos últimos anos, resultaram em trocas de tiros entre traficantes e soldados israelenses posicionados ao longo da fronteira.

