Três europeus libertados pelo Irã chegam aos seus países de origem

Uma semana depois da libertação de um trabalhador humanitário belga, outros três europeus que estavam presos no Irã, um dinamarquês e dois com dupla cidadania austríaco-iranianos, retornaram aos seus países de origem após negociações delicadas.

A libertação dos três europeus, além do voluntário belga, Olivier Vandecasteele, na semana passada, aconteceu como uma troca de prisioneiros por um diplomata iraniano, Assadolah Assadi, condenado e preso por acusações de terrorismo na Bélgica.

O avião com os três ex-prisioneiros pousou no aeroporto militar de Melsbroek, próximo de Bruxelas, na madrugada de sábado (3).

A aeronave decolou de Mascate, capital de Omã, país que ajudou no acordo de libertação.

Após serem recebidos pela ministra belga das Relações Exteriores, Hadja Lahbib, e por diplomatas dinamarqueses e austríacos, os três homens partiram para seus países de origem.

O dinamarquês Thomas Kjems chegou a Copenhague neste sábado às 11H00 (6H00 de Brasília). Ele foi preso em novembro de 2022 no Irã "à margem das manifestações pelos direitos das mulheres".

Os dois austríaco-iranianos, Kamran Ghaderi e Massud Mosaheb, chegaram ao aeroporto de Viena às 11H30 (6H30 de Brasília), onde foram recebidos por suas famílias e pelo ministro austríaco das Relações Exteriores, Alexander Schallenberg.

Kamran Ghaderi, empresário, foi preso em janeiro de 2016, enquanto Massud Mossaheb passou quase quatro anos preso até a libertação em novembro do ano passado por razões médicas. No entanto, ele não estava autorizado a sair do país.

