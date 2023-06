Swiatek atropela chinesa Wang Xynyu e vai às oitavas em Roland Garros

A tenista polonesa Iga Swiatek, número 1 do mundo, se classificou para as oitavas de final de Roland Garros ao atropelar neste sábado (3) a chinesa Wang Xinyu (80ª), com um duplo 6-0, em apenas 51 minutos.

"Foi uma atuação muito sólida. Não é fácil manter a disciplina e a concentração. Fiquei muito focada estou muito feliz com o meu rendimento", disse a polonesa.

Swiatek, que acaba de completar 22 anos, já tinha aplicado um 'pneu' em cada uma de suas adversárias anteriores (Cristina Bucsa e Claire Liu). Desta vez foram dois.

A tenista, campeã em Roland Garros em 2020 e no ano passado, busca seu quatro título de Grand Slam. Sua próxima adversária será a canadense Bianca Andreescu (42ª) ou a ucraniana Lesia Tsurenko (66ª).

Mais cedo, a americana Coco Gauff, número 6 do mundo, também avançou às oitavas, ao eliminar a surpresa russa Mirra Andreeva, de apenas 16 anos.

Gauff fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 6-7 (5/7), 6-1 e 6-1, em duas horas e três minutos.

Andreeva surpreendeu em Paris, depois de vencer os três jogos do qualifying e as duas primeiras rodadas da chave principal, mas não conseguiu superar o favoritismo da americana.

Nas oitavas, Gauff espera a vencedora do duelo entre a eslovaca Anna Karolina Schmiedlova (100ª) e a americana Kayla Day (138ª).

jc/pm/psr/cb