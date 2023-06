Senegal registra seis mortes em confrontos de sexta-feira

Seis pessoas morreram na sexta-feira (2) no Senegal nos confrontos entre a polícia e os seguidores do opositor Ousmane Sonko, condenado a dois anos de prisão, o que elevou para 15 o número de vítimas fatais em dois dias, informou o governo neste sábado.

"No dia 2 de junho foram registradas seis mortes, quatro na região de Dakar e duas na região de Ziguinchor", declarou à AFP Maham Ka, porta-voz do ministro do Interior.

As autoridades da nação do oeste da África mobilizaram na na sexta-feira as Forças Armadas para Dakar, a capital, no dia seguinte de uma das jornadas de protestos mais violentas no país em anos.

Os confrontos começaram na quinta-feira, após a condenação do líder opositor e deixaram pelo menos nove mortos, segundo o ministro do Interior, Atoine Diome.

Ousmane Sonlo, que ficou em terceiro lugar nas eleições presidenciais de 2019, foi condenado na quinta-feira por um tribunal penal a dois anos de prisão por "corromper" uma jovem menor de 21 anos.

O tribunal o absolveu, no entanto, das acusações de estupro e ameaças de morte contra esta funcionária de um salão de beleza onde ia fazer massagens entre 2020 e 2021.

Sonko nega os crimes, alegando que o governo do atual presidente, Macky Sall, está conspirando para afastá-lo das próximas eleições presidenciais em 2024.

