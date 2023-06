Real Madrid chega a acordo com Hazard por saída ao final da temporada

O Real Madrid chegou a um acordo com o atacante belga Eden Hazard neste sábado (3) pela saída do jogador do clube no final da temporada, um ano antes do fim de seu contrato.

"O Real Madrid e Eden Hazard chegaram a um acordo para que o jogador deixe o clube em 30 de junho de 2023", informou o Real em comunicado.

Hazard, que foi contratado pelo Real Madrid junto ao Chelsea em 2019 por 115 milhões de euros (R$ 505 milhões, na cotação da época), se despede sem corresponder às expectativas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sem conseguir uma sequência devido às lesões, o belga fez apenas 76 jogos em quatro temporadas, nos quais marcou sete gols e fez 12 assistências.

Ele deixa o clube com oito títulos conquistados, entre eles a Liga dos Campeões do ano passado.

"O Real Madrid quer expressar seu carinho a Eden Hazard e deseja sorte a ele e toda a sua família nesta nova etapa", conclui o clube em nota.

gr/mcd/cb