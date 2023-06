RB Leipzig vence Eintracht Frankfurt (2-0) e é bicampeão da Copa da Alemanha

O RB Leipzig conquistou a Copa da Alemanha pelo segundo ano consecutivo, ao derrotar o Eintracht Frankfurt por 2 a 0 neste sábado, no Estádio Olímpico de Berlim.

Depois de vencer o Freiburg nos pênaltis no ano passado, o Leipzig teve menos dificuldades contra o Eintracht, graças aos gols do francês Christopher Nkunku (71') e do húngaro Dominik Szoboszlai (85').

