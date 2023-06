PSG perde para Clermont na despedida de Messi; Auxerre é rebaixado

O Campeonato Francês chegou ao fim neste sábado (3), ao término da 38ª rodada, com a derrota do campeão Paris Saint-Germain por 3 a 2 para o Clermont-Ferrand no Parque dos Príncipes, no jogo que marcou a despedida de Lionel Messi do time parisiense.

Antes da partida, Messi foi vaiado pelos torcedores do PSG, insatisfeitos com a passagem do argentino em seus dois anos no clube.

Sergio Ramos, que também está de saída, abriu o placar aos 16 minutos. Aos 21, Kylian Mbappé fez o segundo de pênalti. Na comemoração, o atacante mostrou uma camisa com o nome do goleiro espanhol Sergio Rico, que está internado em estado grave desde que sofreu um acidente com um cavalo no domingo passado.

Mas o Clermont conseguiu empatar ainda no primeiro tempo, com gols de Johan Gastien (24') e do argelino Mehdi Zeffane (45'+1).

O time visitante poderia inclusive ter ido para o intervalo à frente no placar com a cobrança de pênalti desperdiçada por Grejohn Kyie, que se redimiu no segundo tempo e marcou o gol da vitória (63').

Por sua vez, o Lens (2º) fechou sua grande temporada vencendo o por 3 a 1 o Auxerre (17º), que acabou rebaixado para a segunda divisão com a vitória do Nantes (16º) sobre o lanterna Angers por 1 a 0.

Além de Auxerre e Angers, também não escaparam da queda Ajaccio (18º) e Troyes (19º), numa temporada em que quatro equipes foram rebaixadas para que a próxima edição do campeonato tenha 18 participantes.

Na luta pelas copas europeias, o Rennes, que venceu o Brest (14º) por 2 a 1, garantiu a quarta posição e se classificou para a Liga Europa graças ao tropeço do Lille (5º), que empatou com o Troyes em 1 a 1 e terá que se contentar com a vaga na Liga Conferência.

Monaco (6º) e Lyon (7º), que no início da rodada ainda tinham chances de classificação, perderam seus jogos e não disputarão competições continentais na próxima temporada.

E no último jogo sob o comando do técnico Igor Tudor, o Olympique de Marselha também se despediu da temporada com derrota, por 1 a 0 para o Ajaccio.

-- Jogos da 38ª rodada do Campeonato Francês e classificação:

- Sábado:

Ajaccio - Olympique de Marselha 1 - 0

Troyes - Lille 1 - 1

Auxerre - Lens 1 - 3

Monaco - Toulouse 1 - 2

Lorient - Strasbourg 2 - 1

Nantes - Angers 1 - 0

Nice - Lyon 3 - 1

PSG - Clermont-Ferrand 2 - 3

Brest - Rennes 1 - 2

Reims - Montpellier 1 - 3

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 85 38 27 4 7 89 40 49

2. Lens 84 38 25 9 4 68 29 39

3. Olympique de Marselha 73 38 22 7 9 67 40 27

4. Rennes 68 38 21 5 12 69 39 30

5. Lille 67 38 19 10 9 65 44 21

6. Monaco 65 38 19 8 11 70 58 12

7. Lyon 62 38 18 8 12 65 47 18

8. Clermont-Ferrand 59 38 17 8 13 45 49 -4

9. Nice 58 38 15 13 10 48 37 11

10. Lorient 55 38 15 10 13 52 53 -1

11. Reims 51 38 12 15 11 45 45 0

12. Montpellier 50 38 15 5 18 65 62 3

13. Toulouse 48 38 13 9 16 51 57 -6

14. Brest 44 38 11 11 16 44 54 -10

15. Strasbourg 40 38 9 13 16 51 59 -8

16. Nantes 36 38 7 15 16 37 55 -18

17. Auxerre 35 38 8 11 19 35 63 -28

18. Ajaccio 26 38 7 5 26 23 74 -51

19. Troyes 24 38 4 12 22 45 81 -36

20. Angers 18 38 4 6 28 33 81 -48

