PSG oficializa saída de Lionel Messi

O Paris Saint-Germain oficializou neste sábado (3), através de um comunicado, a saída do argentino Lionel Messi do clube ao final da temporada, depois de dois anos na capital francesa.

Messi, que no final do mês vai completar 36 anos, fará seu último jogo com a camisa do PSG neste sábado, no Parque dos Príncipes, contra o Clermont, pela última rodada do Campeonato Francês.

