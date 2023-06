Papa Francisco visitará a Mongólia em setembro

O papa Francisco, de 86 anos visitará a Mongólia de 31 de agosto a 4 de setembro, anunciou neste sábado o Vaticano, sem revelar mais detalhes sobre o programa de viagem.

Esta será a primeira visita de um pontífice ao país da Ásia de maioria budista e que tem uma das menores comunidades católicas do mundo, de apenas 1.500 pessoas em um total de três milhões de habitantes, segundo o Vaticano.

Francisco, que prefere as "periferias" aos grandes centros católicos ocidentais, anunciou em fevereiro que pretendia viajar à Mongólia, país com o qual a Santa Sé estabeleceu relações diplomáticas em 1992.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Localizada entre a Rússia - da qual era um satélite na época soviética - e a China - que absorve 86% de suas exportações -, a Mongólia é uma nação rica em recursos de mineração. Mais de um terço de seus habitantes são pastores nômades.

Desde o colapso da União Soviética e a instauração do regime democrático em 1990, o país é vítima da instabilidade política e foi afetado por vários escândalos de corrupção.

Em agosto de 2022, o papa nomeou como cardeal o missionário italiano Giorgio Marengo, prefeito apostólico da capital mongol, Ulan Bator. Aos 48 anos, ele se tornou o cardeal mais jovem do mundo.

A visita "corresponde à ambição da Mongólia de estar presente como um ator internacional que deve ser levado em consideração. Qualquer visita oficial é bem-vinda, em particular porque ajuda a legitimar sua posição e a diversificar suas relações externas", explicou à AFP Antoine Maire, analista especializado em Mongólia da Fundação para a Pesquisa Estratégica.

Desde sua eleição como líder da Igreja Católica, em 2013, Francisco fez 41 viagens ao exterior e visitou quase 60 países.

Apesar do estado de saúde cada vez mais delicado (foi hospitalizado no final de março por uma pneumonia e usa uma cadeira de rodas ou bengala devido a dores no joelho), Jorge Bergoglio continua viajando.

Após as visitas à República Democrática do Congo, ao Sudão do Sul e Hungria este ano, o papa fará uma viagem de 2 a 6 de agosto a Portugal para as Jornadas Mundiais da Juventude (JMJ) e a Marselha (sul da França) em 23 de setembro. Francisco já mencionou planos para visitar Argentina e Índia em 2024.

cmk/am/jvb/meb/fp