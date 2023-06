Marco Asensio anuncia saída do Real Madrid

O atacante espanhol Marco Asensio, do Real Madrid, anunciou neste sábado (3) que vai deixar o clube após o fim da temporada, quando termina seu contrato.

"Chegou o momento de tomar uma difícil decisão. Decidi tomar um novo rumo na minha carreira para alcançar novas metas", afirmou Asensio em um vídeo publicado em suas redes sociais.

O jogador lembrou que jogar no Real Madrid sempre foi o seu sonho desde pequeno e teve o "privilégio de torná-lo realidade durante todos esses anos".

Após o anúncio do atacante, o clube merengue expressou em comunicado seu "agradecimento e carinho a Marco Asensio, jogador que defendeu nosso escudo e nossa camisa durante sete anos".

"Ele chegou ao Real Madrid com apenas 20 anos e conseguiu entrar na história do nosso clube fazendo parte de uma equipe que protagonizou uma das nossas eras de maior sucesso", acrescentou o Real na nota.

Asensio pode fazer seu último jogo com a camisa merengue no domingo, contra o Athletic Bilbao, pela última rodada do Campeonato Espanhol.

Desde que chegou ao clube, foram 285 partidas, 61 gols marcados e 17 títulos, entre eles três Ligas dos Campeões.

O jogador não deu detalhes sobre qual será seu destino, mas segundo a imprensa espanhola, ele pode estar a caminho do Paris Saint-Germain.

gr/psr/cb