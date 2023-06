Manchester City vence United (2-1) e é campeão da Copa da Inglaterra

O Manchester City, já campeão da Premier League, conquistou neste sábado (3) a Copa da Inglaterra, ao derrotar na final o rival Manchester United por 2 a 1, em Wembley.

Os 'Citizens' abriram o placar aos 13 segundos de jogo com o alemão Ilkay Gundogan, o gol mais rápido da história em uma final de FA Cup.

O português Fernandes empatou para o United de pênalti antes do intervalo (33'), mas Gundogan fez o gol da vitória do City no início do segundo tempo (51').

