Mais de mil pessoas ajudam em resgate de vítimas do acidente de trem na Índia

Cerca de 1.200 socorristas trabalharam para ajudar no resgate das centenas de vítimas do descarrilamento de dois trens no distrito de Balasore, em Odisha, localizado no leste da Índia. O acidente aconteceu durante a noite da última sexta-feira, 2, deixando mais 280 mortos e 900 feridos. Foram mobilizados 45 ônibus, 115 ambulâncias e 45 unidades móveis de saúde.

Segundo o ministro do Transporte Ferroviário, Ashwini Vaishnaw, o exército também foi acionado para colaborar nos resgates. "Empregaremos todas as mãos necessárias para a operação de resgate", tuitou Vaishnaw.

Imagens do local do acidente mostraram compartimentos de trem destruídos e abertos com buracos manchados de sangue perto de Balasore, no estado de Odisha.



A busca por sobreviventes nos destroços

Vagões viraram completamente na colisão e os socorristas buscavam sobreviventes presos nos destroços retorcidos, enquanto dezenas de corpos estavam dispostos sob lençóis brancos ao lado dos trilhos.



Com a chegada do amanhecer no sábado, os trabalhadores de resgate puderam ver a extensão completa da tragédia.



"O desafio agora é identificar os corpos. Onde quer que os parentes possam fornecer provas, os corpos serão entregues após as autópsias. Se não forem identificados, talvez tenhamos que fazer um teste de DNA e outros protocolos", destacou Sudhanshu Sarangi, diretor-geral do corpo de bombeiros e emergência de Odisha.

Hospitais lotados

Todos os hospitais localizados na região receberam feridos. Cerca de 200 pessoas receberam alta depois dos cuidados médicos. Segundo o secretário-chefe de Odisha, Pradeep Jena, hospitais e enfermarias se encontram lotados.

Diante do elevado número de afetados, os feridos estavam sendo transportados tanto em ambulâncias quanto em ônibus para qualquer hospital que tivesse espaço disponível.

"Preparamos todos os grandes hospitais públicos e privados desde o local do acidente até a capital do estado para atender aos feridos", destacou SK Panda, porta-voz das autoridades do estado de Odisha.

Estimativa de mortes

De acordo com o diretor-geral dos Serviços de Incêndio de Odisha, Sudhanshu Sarangi, o número de mortos pode subir para até 380.



"Os trabalhos de resgate ainda estão em andamento", disse à AFP do local do acidente, acrescentando que havia "muitos feridos graves".



Feito com informações da AFP