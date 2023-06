Bia Haddad vence russa e avança às oitavas em Roland Garros

A brasileira Beatriz Haddad Maia se tornou a primeira tenista do país a avançar para as oitavas de final de Roland Garros desde 1979, após uma vitória por 2-1, de virada, sobre a russa Ekaterina Alexandrova, neste sábado (3), com direito a 'match point' salvo na terceira parcial.

Bia, 14ª cabeça de chave do torneio, venceu com parciais de 5-7, 6-4, e 7-5 e na próxima fase enfrentará a espanhola Sara Sorribes (132ª no ranking WTA), que nem entrou em quadra na terceira rodada após a desistência da cazaque Elena Rybakina, quarta colocada no ranking mundial.

A tenista paulista iguala o resultado de Patricia Medrado, a última brasileira a alcançar as oitavas de final do Aberto da França, há 44 anos (na época esta fase era equivalente à terceira rodada).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Eu sei que tenho uma qualidade que é lutar e continuar tentando, que foi o que fiz hoje", disse a brasileira.

"Agora tenho a chance de tentar e jogar um tênis melhor na próxima rodada", acrescentou.

Bia ocupava a 83ª posição no ranking mundial em janeiro do ano passado, mas desde então se tornou Top 20 do mundo e conquistou dois títulos WTA.

Ela conseguiu avançar para a segunda semana de um Grand Slam pela primeira vez na carreira. Antes da atual edição de Roland Garros, a brasileira nunca havia superado a segunda rodada de um Major.

A vitória deste sábado teve elementos de drama: a brasileira abriu 4-1 no terceiro set, com duas quebras de saque, mas Alexandrova se recuperou e virou o placar para 5-4. Bia sacou em 30-40 no 10º game e salvou um 'match point'.

Depois do susto, Bia retomou a iniciativa, confirmou o saque para em seguida conseguir uma quebra e depois fechar o terceiro set em 7-5.

jc/dj/fp/cb