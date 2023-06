Barcelona vence Wolfsburg de virada e conquista sua segunda Champions feminina

O Barcelona conquistou pela segunda vez a Liga dos Campeões feminina, ao derrotar neste sábado, em Eindhoven, o Wolfsburg por 3 a 2, de virada.

A polonesa Ewa Pajor - artilheira desta Champions com nove gols - abriu o placar para o time alemão (4') e Alexandra Popp (37') ampliou ainda no primeiro tempo.

Depois do intervalo, Patri Guijarro (48' e 50') marcou duas vezes para empatar para o Barça, que depois chegou à virada com gol da sueca Fridolina Rolfö (70').

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"No primeiro tempo não fomos bem. Ontem eu disse que tínhamos que aproveitar as chances que criássemos, mas a bola não entrava. No segundo tempo, acho que a equipe reagiu e conseguimos a vitória", disse a capitã do Barcelona, Alexia Putellas.

O time catalão encerra assim a temporada com dois títulos, depois da conquista do Campeonato Espanhol, pelo quarto ano consecutivo.

"Estou feliz, foi um ano difícil, mas cada sofrimento que passei valeu a pena neste momento", acrescentou Putellas.

dr/psr/cb