Acidente ferroviário deixa ao menos 280 mortos e mais de 850 feridos na Índia

Pelo menos 288 pessoas morreram, mais de 850 ficaram feridas e muitas outras podem ter ficado presas entre os vagões após uma colisão de três trens nesta sexta-feira (2) no estado de Odisha, no leste da Índia.

Imagens do local do acidente mostraram compartimentos de trem destruídos e abertos com buracos manchados de sangue perto de Balasore, no estado de Odisha (leste).

Vagões viraram completamente na colisão ocorrida na noite de sexta-feira, e os socorristas buscavam sobreviventes presos nos destroços retorcidos, enquanto dezenas de corpos estavam dispostos sob lençóis brancos ao lado dos trilhos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com a chegada do amanhecer no sábado, os trabalhadores de resgate puderam ver a extensão completa da carnificina.

Sudhanshu Sarangi, diretor-geral dos Serviços de Incêndio de Odisha, afirmou que o número de mortos era de 288.

"Os trabalhos de resgate ainda estão em andamento", disse à AFP do local do acidente, acrescentando que havia "muitos feridos graves".

Acidentes ferroviários não são incomuns na Índia, que já testemunhou vários incidentes desse tipo no passado, mas a magnitude dessa catástrofe tem causado comoção.

Um sobrevivente disse a repórteres locais de televisão que estava dormindo quando o acidente aconteceu e que acordou preso entre uma dezena de passageiros. Ele conseguiu sair do trem rastejando, com ferimentos no pescoço e no braço.

Diante do elevado número de afetados, os feridos estavam sendo transportados tanto em ambulâncias quanto em ônibus para qualquer hospital que tivesse espaço disponível.

"Preparamos todos os grandes hospitais públicos e privados desde o local do acidente até a capital do estado para atender aos feridos", destacou SK Panda, porta-voz das autoridades do estado de Odisha.

Ele acrescentou que "75 ambulâncias" foram enviadas ao local e que também foram disponibilizados "muitos ônibus" para transportar os passageiros feridos.

No hospital de distrito de Bhadrak, as ambulâncias levavam os sobreviventes ensanguentados e abalados, que recebiam atendimento em salas lotadas.

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, expressou estar "consternado" com o acidente.

"Nesta hora de dor, meus pensamentos estão com as famílias que perderam entes queridos. Que os feridos se recuperem rapidamente", disse Modi no Twitter.

O mandatário também afirmou ter conversado com o ministro dos Ferrovias, Ashwini Vaishnaw, para "avaliar a situação".

Vaishnaw assegurou que estava se dirigindo ao local do acidente e que equipes de resgate, incluindo a Força Nacional de Resposta a Desastres e a Força Aérea, haviam sido mobilizadas.

"Empregaremos todas as mãos necessárias para a operação de resgate", tuitou Vaishnaw.

Apesar deste incidente, a segurança ferroviária havia melhorado significativamente no país nos últimos anos devido a investimentos massivos e atualizações tecnológicas.

O acidente ferroviário mais mortal do país ocorreu em 6 de junho de 1981, no estado de Bihar (leste), quando sete vagões de um trem caíram de uma ponte em um rio, resultando em entre 800 e 1.000 mortes.

Mais recentemente, em 20 de novembro de 2016, um trem com 2.000 passageiros descarrilou no estado de Uttar Pradesh (norte) enquanto a maioria dos passageiros dormia, causando 146 mortes e 180 feridos.

Neste século, a Índia teve 13 acidentes ferroviários com mais de 50 vítimas, três deles resultantes de atentados.

bb/sst/am/bds/fjb/eg/jvb/rpr/mvv/ic/am