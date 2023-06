Uefa abre processo disciplinar contra Mourinho por 'insultos' contra árbitro da final da Liga Europa

A Uefa abriu nesta sexta-feira (2) um processo disciplinar contra o treinador da Roma, o português José Mourinho, por ter insultado o árbitro da final da Liga Europa, perdida na quarta-feira para o Sevilla (1-1 após prorrogação, 4-1 nos pênaltis).

Num vídeo gravado no estacionamento do estádio, o treinador português disse várias vezes ao árbitro inglês Anthony Taylor "p... vergonha, é uma p... vergonha", um "comportamento incorreto" punível pelos regulamentos da Uefa com suspensão, que também pode ser acompanhada de multa ou "trabalho de interesse geral ao serviço do futebol".

Durante uma partida especialmente tensa, o árbitro distribuiu até 13 cartões amarelos, 7 deles para jogadores da Roma, e um total de mais de 25 minutos extras foram jogados devido às inúmeras interrupções.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo a organização inglesa de árbitros PGMOL, Anthony Taylor e sua família também foram "assediados e insultados" por torcedores da Roma no aeroporto, fatos não levados em conta pela Uefa, cujos poderes não ultrapassam os limites do estádio.

Os processos disciplinares da Uefa apontam ainda para as duas equipes uma série de infrações mais comuns no panorama europeu: "invasão de campo, lançamento de projéteis, acendimento de sinalizadores e comportamento incorreto da equipe" para o Sevilla, e "lançamento de projéteis, acendimento de sinalizadores, degradação, movimentos de massas e comportamento incorreto da equipe" no caso da Roma.

cfe/gk/dam/aam/aa