Sonego vence Rublev de virada e vai enfrentar Khachanov nas oitavas de Roland Garros

O russo Andrey Rublev, que recentemente conquistou o Masters 1000 em Monte Carlo e é o cabeça-de-chave N.7 em Roland Garros, foi eliminado nesta sexta-feira (2), na terceira rodada do torneio, pelo italiano Lorenzo Sonego, 48º do mundo, que venceu por 5-7, 0-6, 6-3, 7-6 (7/5) e 6-3 depois de estar perdendo por 2 sets a 0.

Rublev (7º do mundo) é o terceiro tenista do Top 10 a deixar o torneio de Paris precocemente, depois de Daniil Medvedev (2º) na primeira rodada (quando perdeu para o brasileiro Thiago Wild) e do italiano Jannik Sinner (8º), derrotado na quinta-feira (1º) pelo alemão Daniel Altmaier.

O russo, no entanto, havia começado a partida da melhor maneira possível, chegando a fazer 6 a 0 no segundo set, após 1h20 de jogo.

Mas a situação se inverteu. A confiança do italiano foi aumentando aos poucos com a vitória no terceiro set por 6 a 3 e um duelo acirrado disputado ponto a ponto no game decisivo da quarta parcial.

O italiano deu poucas esperanças a Rublev no quinto set, e venceu a partida em 3h42min.

Nas oitavas de final, Sonego enfrentará outro russo, Karen Khachanov, que eliminou o australiano Thanasi Kokkinakis.

Khachanov (11º do mundo) superou a resistência de Kokkinakis (108º) e venceu com parciais de 6-4, 6-1, 3-6 e 7-6 (7/5).

O russo vai tentar chegar às quartas de final, fase que já alcançou no saibro parisiense em 2019.

Khachanov foi eliminado nas oitavas de final em Roland Garros no ano passado antes de ser privado de Wimbledon por causa de sua nacionalidade. Depois, avançou até as semifinais do US Open em setembro e, meses mais tarde, do Aberto da Austrália, em janeiro.

--- Resultados desta sexta-feira do torneio de Roland Garros:

- Simples masculino - Terceira rodada:

Karen Khachanov (RUS/N.11) x Thanasi Kokkinakis (AUS) 6-4, 6-1, 3-6, 7-6 (7/5)

Lorenzo Sonego (ITA) x Andrey Rublev (RUS/N.7) 5-7, 0-6, 6-3, 7-6 (7/5), 6-3

