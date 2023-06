Sabalenka atropela Rakhimova e avança às oitavas de final de Roland Garros

A tenista número 2 do mundo Aryna Sabalenka avançou às oitavas de final do torneio de Roland Garros, em Paris, ao vencer com tranquilidade a russa Kamilla Rakhimova (82ª) com parciais de 6-2 e 6-2 nesta sexta-feira (2).

A bielorrussa, uma das favoritas à conquista do título, terá pela frente a vencedora do duelo entre a americana Sloane Stephens (30ª) e a cazaque Yulia Putintseva (58ª).

Sabalenka, de 25 anos, que venceu seu primeiro Aberto da Austrália (o primeiro Grand Slam de sua carreira) em janeiro, passou pelas três primeiras rodadas no saibro parisiense sem perder um único set.

"Cada torneio é um torneio diferente. Roland Garros é completamente diferente da Austrália, uma superfície diferente", disse ela, após a partida.

"É muito bom ter um Grand Slam no bolso. Isso dá muita confiança", acrescentou.

Na temporada de saibro de 2023, Aryna Sabalenka chegou à final em Stuttgart, onde perdeu para a polonesa Iga Swiatek, mas conseguiu se vingar da número 1 do mundo na final do torneio de Madri.

--- Jogos desta sexta-feira do torneio de Roland Garros:

3ª rodada (simples feminino):

Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) x Anastasia Potapova (RUS/N.24) 4-6, 6-3, 6-0

Elise Mertens (BEL/N.28) x Jessica Pegula (EUA/N.3) 6-1, 6-3

Daria Kasatkina (RUS/N.9) x Peyton Stearns (EUA) 6-0, 6-1

Aryna Sabalenka (BLR/N.2) bat Kamilla Rakhimova (RUS) 6-2, 6-2

