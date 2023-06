PSG vai voltar ao Japão na pré-temporada

O Paris Saint-Germain retornará ao Japão em sua excursão de pré-temporada de 22 de julho a 2 de agosto, com três amistosos em Osaka e Tóquio, anunciou o clube nesta sexta-feira (2).

O PSG deverá enfrentar o time saudita de Cristiano Ronaldo, Al-Nassr, no dia 25 de julho, em Osaka, e depois a equipe local Cerezo, no dia 28 de julho, antes de uma última partida contra a Inter de Milão, finalista da Liga dos Campeões, no dia 1º de agosto, em Tóquio.

No ano passado, o time parisiense já visitou o Japão durante a excursão de verão, jogando em estádios lotados com torcedores ansiosos para ver Kylian Mbappé, Neymar e Lionel Messi, que não deve estar presente na turnê deste ano.

O PSG está bem posicionado no país asiático com duas lojas oficiais, uma em Tóquio e outra em Nagoya.

"O Japão é um mercado estratégico para o Paris Saint-Germain e este torneio permitirá ao clube fortalecer sua presença", explicou o gerente-geral do time para o setor Ásia-Pacífico, Sébastien Wasels, em um comunicado.

As equipes de handebol e de esportes eletrônicos do clube parisiense também farão a viagem.

