Premiê de Kosovo acusa Sérvia de 'organizar' confrontos

O primeiro-ministro do Kosovo, Albin Kurti, acusou a Sérvia, nesta sexta-feira (2), de ter "organizado" os confrontos entre manifestantes sérvios e soldados da força da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), que deixaram 80 feridos nesta semana.

"A escalada da situação de 29 de maio foi planejada, bem organizada e teve um autor. O autor é Belgrado", disse Kurti ao Parlamento kosovar.

"A Sérvia mobilizou grupos criminosos para piorar a situação", acrescentou o chefe de governo, sob pressão das grandes potências ocidentais para desescalar a situação.

Trinta membros da força da Otan para Kosovo (KFOR) e cerca de 50 manifestantes sérvios ficaram feridos em violentos confrontos, na segunda-feira (29), em frente à prefeitura de Zvecan.

A situação nessa área é tensa há anos. Piorou nas últimas semanas, porém, devido às eleições de abril em quatro municípios, nas quais foram eleitos prefeitos albaneses. Organizadas pelas autoridades kosovares, as eleições foram boicotadas pela comunidade sérvia, maioria nesse território.

Os prefeitos albaneses são considerados ilegítimos pelos sérvios, pois foram eleitos com uma participação inferior a 3,5%.

Antiga província da Sérvia, Kosovo declarou sua independência de Belgrado em 2008, após uma sangrenta guerra que terminou em 1999 com uma campanha de bombardeios da Otan, liderada pelos Estados Unidos.

A Sérvia nunca reconheceu a independência de Kosovo e estimula os 120.000 sérvios que vivem no território a desafiarem as autoridades de Pristina. A maioria do 1,8 milhão de habitantes de Kosovo é albanesa.

A Otan anunciou o envio de 700 soldados adicionais para o Kosovo após os distúrbios, pelos quais as principais potências ocidentais responsabilizar Kosovo, em um primeiro momento.

Na quinta-feira (1º), Washington exortou os dois lados a "tomarem medidas imediatas" para pôr fim às tensões.

Várias centenas de sérvios voltaram a se reunir, hoje, em frente ao prédio da prefeitura de Zvecan, protegido por um grande dispositivo de segurança.

