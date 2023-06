Portugal raciona água no sul do país devido à seca

O governo português vai racionar a água na região turística do Algarve (sul), atingida pela seca, com o objetivo de reduzir em 15% o consumo de água subterrânea.

"Nos reservatórios de Odeleite e Beliche, o uso da água para agricultura e campos de golfe vai ser reduzido em 20%", afirmou o ministro do Meio Ambiente, Duarte Cordeiro, na tarde de quinta-feira (1º), após uma reunião da comissão de gestão da seca.

Caso os jardins, ou campos de golfe, tenham sistemas de reutilização de água, o percentual de racionamento chegará a 50%.

O governo anunciou ainda a criação de um grupo de trabalho dedicado aos recursos hídricos do Algarve, constituído por membros da Agência Portuguesa do Meio Ambiente (APA) e da Direção Geral da Agricultura, para rever as autorizações de captação de água na região.

Segundo o governo, 36% do território português sofre, no momento, com secas graves, ou extremas, em especial nas regiões do Alentejo e Algarve, no sul do país.

De acordo com o observatório europeu Copernicus, 91,9% do território português está sendo afetado pela seca, e 25,8%, em estado de alerta.

A Península Ibérica é a região da Europa mais afetada por este fenômeno.

bcr/lf/pc/es/aa/tt