Peru convoca Paolo Guerrero, de 39 anos, para amistosos contra Coreia do Sul e Japão

Após quase dois anos, o Peru voltou a convocar o experiente atacante Paolo Guerrero para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão este mês, antes do início das Eliminatórias Sul-Americanas, de acordo com a lista de convocados divulgada nesta sexta-feira (2) pela seleção.

Guerrero, de 39 anos, do Racing da Argentina, e o ítalo-peruano Gianluca Lapadula, do Cagliari (de 33), da Serie B italiana, são os principais nomes do elenco do técnico peruano Juan Reynoso para a rodada dupla de 16 e 20 de junho nas cidades de Busan e Osaka.

"Paolo não precisa de carta de apresentação, ele vem para competir. Ele voltará a ser a referência", disse Reynoso em entrevista coletiva.

Guerrero jogou pela última vez pela seleção peruana na vitória por 2 a 0 sobre o Chile, nas eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar-2022, no dia 7 de outubro de 2021.

Os amistosos servirão de preparação do Peru para as eliminatórias sul-americanas para o Mundial de 2026, que será coorganizado por México, Canadá e Estados Unidos.

Sob o comando de Reynoso, o Peru acumula duas derrotas para México (1 a 0) e Alemanha (2 a 0), três vitórias contra El Salvador (4 a 1), Paraguai (1 a 0), Bolívia (1 a 0) e um empate (0 a 0) com o Marrocos.

