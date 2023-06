PRINCIPAIS NOTÍCIAS

INDÍGENAS MARCO TEMPORAL: Líderes indígenas alertam para 'genocídio aprovado' por deputados no Brasil

EUA DÍVIDA: EUA evita 'default' com aprovação de acordo no Congresso

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Bombardeio contra região russa na fronteira com a Ucrânia deixa dois mortos

=== INDÍGENAS MARCO TEMPORAL ===

PARIS:

Líderes indígenas alertam para 'genocídio aprovado' por deputados no Brasil

Vários líderes da luta indígena brasileiros, incluindo o cacique Raoni Metuktire, pediram ao presidente Lula que "vete" um projeto de lei para limitar a demarcação de terras indígenas que, em sua opinião, representa um "genocídio aprovado" pelos deputados.

(Brasil clima política parlamento Congresso Amazônia)

=== EUA DÍVIDA ===

WASHINGTON:

EUA evita 'default' com aprovação de acordo no Congresso

O Senado dos Estados Unidos aprovou na quinta-feira à noite a suspensão do limite do endividamento federal, após semanas de negociações tensas e a apenas quatro dias da data limite para evitar a ameaça de um 'default' (interrupção de pagamentos das obrigações) desastroso.

(EUA política economia)

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

BELGOROD:

Bombardeio contra região russa na fronteira com a Ucrânia deixa dois mortos

Ao menos duas pessoas morreram nesta sexta-feira (2) em um bombardeio contra a região russa de Belgorod, na fronteira com a Ucrânia, depois que Kiev sofreu uma nova onda de ataques pelo sexto dia consecutivo.

(Ucrânia conflito Rússia)

ODESSA:

Guerra rompe os laços entre as máfias da Ucrânia e da Rússia

Sentado em um café no porto ucraniano de Odessa, Kirim, um contrabandista local, dá uma tragada no cigarro e explica como a guerra provocou o rompimento dos laços entre as máfias da Rússia e da Ucrânia.

(Ucrânia conflito Rússia crime, Ângulo)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

SAN SALVADOR:

Presidente de El Salvador anuncia 'guerra' contra a corrupção

O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, destacou na quinta-feira (1) os resultados de sua campanha contra as gangues e anunciou uma "guerra frontal" contra a corrupção, que inclui a construção de uma penitenciária especial para "criminosos do colarinho branco".

(ElSalvador corrupção governo política)

MÉXICO:

Polícia encontra 45 sacos com restos humanos no oeste do México

Ao menos 45 sacos contendo restos humanos foram encontrados em uma ravina no estado mexicano de Jalisco, no oeste do país, durante a busca por oito jovens reportados como desaparecidos nos últimos dias, informaram autoridades locais na quinta-feira (1).

(desaparecidos México crime)

BUENOS AIRES:

Aluguel em Buenos Aires, drama para milhares e barganha para poucos

Alugar uma casa com pagamento em pesos e a longo prazo é uma tarefa difícil em Buenos Aires, onde a oferta temporária e em dólares domina a economia devido à inflação anual de três dígitos que provocou a disparada dos preços no mercado imobiliário.

(Argentina aluguéis inflação, Ângulo)

ISLANDIA:

Islândia, Veneza amazônica e nova Babilônia

Nas profundezas da Amazônia peruana, construído sobre palafitas, o pequeno povoado de Islândia parece uma Veneza em plena selva. Os membros de uma peculiar mistura religiosa entre o protestantismo adventista e as tradições incas aguardam o fim dos tempos em sua remota "Terra Prometida".

(religião Colômbia Brasil Peru turismo)

ISLANDIA:

Os israelitas: em nome de Deus, do profeta Ezequiel e do Império Inca

"Paz de Deus, irmão": no coração da Amazônia, na fronteira entre Peru, Brasil e Colômbia, vivem devotos de uma curiosa religião que dizem ter encontrado no povo da Islândia um abrigo para quando o fim do mundo chegar.

(Colômbia Peru Brasil religião turismo)

MONTEVERDE:

Mudança climática destrói a floresta nublada de Monteverde na Costa Rica

Na floresta nublada de Monteverde, no centro da Costa Rica, a névoa densa entre a frondosa vegetação é cada vez mais rara e a temperatura aumenta a cada ano devido à mudança climática.

(CostaRica clima meioambiente água florestas natureza turismo)

WASHINGTON:

EUA pede manutenção dos limites de armas nucleares da Rússia, de olho na China

O assessor de segurança nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, ofereceu, nesta sexta-feira (2), manter os limites atuais dos estoques de armas nucleares com a Rússia e defendeu colocar a China no centro dos futuros esforços de controle de armas.

(EUA Rússia diplomacia China política nuclear)

-- ÁFRICA

CARTUM:

Bombardeios continuam na capital do Sudão, apesar das sanções dos EUA

O fogo de artilharia continua abalando a capital do Sudão nesta sexta-feira (2), apesar das sanções anunciadas pelos Estados Unidos contra o Exército e paramilitares que disputam o poder.

(conflito Sudão)

=== ECONOMIA ===

PARIS:

Acordo UE-Mercosul segue em um horizonte distante, diz fonte francesa

O acordo de livre-comércio entre União Europeia e Mercosul (Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai) ainda está longe de ser assinado - estimou uma fonte diplomática francesa, nesta sexta-feira (2), antes da viagem do ministro delegado para o Comércio Exterior, Olivier Becht, ao Brasil.

(Chile diplomacia governo Brasil UE comércio França Espanha meioambiente)

PARIS:

Crescimento e descarbonização: os desafios da aviação após a covid-19

As companhias aéreas de todo o mundo, que se reunirão em Istambul a partir deste fim de semana, estão retornando ao nível de atividade pré-pandemia, mas enfrentam um aumento dos custos, tensões geopolíticas e a difícil tarefa de descarbonizar o setor diante da crise climática.

(conflito clima meioambiente aviação turismo)

WASHINGTON:

EUA vê emprego crescer mais que o esperado em maio e desemprego sobe para 3,7%

O mercado de trabalho manteve-se muito forte em maio nos Estados Unidos, com criação de empregos muito acima do esperado e uma taxa de desemprego de 3,7%, ainda baixa, mas um pouco mais alta do que o esperado, segundo dados divulgados nesta sexta-feira pelo Departamento de Trabalho.

(EUA conjuntura emprego mercado índices trabalho desemprego)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ====

GENEBRA:

Desumanização dos migrantes é 'profundamente preocupante', diz nova chefe da OIM

A nova diretora da agência de Migrações da ONU denunciou a tendência de demonizar os migrantes para obter benefícios políticos e prometeu trabalhar para mudar isso durante seu mandato.

(ONU migração, Entrevista)

== ESPORTE ===

-- FUTEBOL:

- Acompanhamento dos principais campeonatos europeus

-- TÊNIS:

- Acompanhamento do torneio de Roland Garros

-- AUTOMOBILISMO:

- Acompanhamento do GP da Espanha de F1

