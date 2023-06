Paris Saint-Germain anuncia saída do zagueiro Sergio Ramos

O Paris Saint-Germain anunciou, nesta sexta-feira (2), através das suas redes sociais a saída do zagueiro espanhol Sergio Ramos, de 37 anos, após duas temporadas na equipe parisiense, à qual chegou vindo do Real Madrid.

"O Paris Saint-Germain saúda Sergio Ramos, que deixará o clube da capital após duas temporadas" nas quais conquistou dois títulos da Ligue 1 e um 'Trophée des Champions' (Supercopa da França), segundo o comunicado da entidade.

O clube parisiense definiu o jogador andaluz como "um verdadeiro profissional, trouxe experiência, disciplina e espírito competitivo, movido por um sentido de sacrifício e pela fome de vencer tudo".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Em 57 jogos, o homem considerado um dos maiores zagueiros de todos os tempos marcou 5 gols pelo Paris Saint-Germain, incluindo o primeiro em 23 de janeiro de 2022 no campeonato francês contra o Stade de Reims. De 28 de novembro de 2021 a 1º de janeiro de 2023, se manteve invicto com o clube, com 34 partidas sem derrota. Outro recorde", acrescentou o clube.

No entanto, Ramos não conseguiu ajudar a equipe parisiense a erguer a Liga dos Campeões, o grande objetivo do clube e o motivo que levou à contratação do zagueiro, apesar da idade.

O presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, também dedicou algumas palavras ao veterano jogador: "A liderança, o espírito de equipe e o profissionalismo de Sergio, aliados à sua experiência em alto nível, fazem dele uma verdadeira lenda do futebol e foi uma honra tê-lo em Paris. Todos no clube desejam o melhor para ele".

Também pelas redes sociais, em mensagem em espanhol, inglês e francês, o sevilhano confirmou sua saída e descartou que vá se aposentar.

"Amanhã (sábado) será um dia especial, amanhã me despedirei de mais uma etapa da minha vida, adeus ao @PSG_espanol. Não sei em quantos lugares uma pessoa pode se sentir em casa, mas, sem dúvida, o PSG, sua torcida e Paris foram um deles para mim", tuitou.

A partida deste sábado contra o Clermont servirá para comemorar o título da Ligue 1 no Parque dos Príncipes e também de despedida não só de Ramos, mas também de Lionel Messi, que assim como o zagueiro, deixará o PSG conforme anunciado pelo técnico Christophe Galtier.

"Obrigado por dois anos especiais em que pude jogar todos os torneios e pude dar o meu melhor nível. Vou enfrentar novos desafios, vou vestir outras cores, mas primeiro, pela última vez: #AllezParis!", completou o zagueiro em outra mensagem.

O contrato de Ramos termina em 30 de junho e, apesar de a imprensa espanhola especular por um tempo sobre a possibilidade de ele jogar pelo menos por mais uma temporada em Paris, o jogador acabou deixando o time parisiense.

stt/cyj/mcd/aam/dd