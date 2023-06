Papa vai celebrar missa multitudinária em Marselha

O papa Francisco prevê celebrar uma missa multitudinária no estádio Vélodrome de Marselha, em 23 de setembro, no marco de sua visita a esta cidade do sul da França, informaram fontes diocesanas nesta sexta-feira (2).

"A missa será celebrada em 23 de setembro às 16H45 no [estádio] Vélodrome", com capacidade para mais de 67.000 pessoas, indicou a diocese à AFP, confirmando uma informação noticiada pelo jornal regional La Provence.

"Quando o papa celebrar a missa no estádio Vélodrome, um lugar que reúne Marselha em toda sua diversidade, será como se ele estivesse na casa de cada marselhês", considerou o cardeal Jean-Marc Aveline, arcebispo de Marselha.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo o La Provence, a diocese se viu inundada de pedidos procedentes de todas as paróquias da França, para que suas congregações participem da missa, por isso se espera que o estádio lote. Até o momento, não se conhecem as modalidades para conseguir uma entrada (gratuita) para o evento.

O papa, de 86 anos, viajará à Marselha para encerrar os "Reencontros Mediterrâneos", nos quais participarão aproximadamente 60 igrejas das cinco margens do Mediterrâneo - Norte da África, os Bálcãs, Europa, Mar Negro e Oriente Médio - e aproximadamente 60 jovens de vários países, de 18 a 24 de setembro.

A última ida de um papa à França foi em 2008, com a visita de Bento XVI, antecessor do pontífice argentino.

O papa Francisco viajou a Estrasburgo (leste da França) em 2014, mas foi em ocasião de uma visita às instituições europeias.

san/ol/vk/jvb/es/dd/mvv