Manchester United quer vencer final da FA Cup contra o City e evitar tríplice coroa do rival

Único time inglês até o momento a ter conquistado Campeonato Inglês, Copa da Inglaterra e Liga dos Campeões na mesma temporada (em 1999), o Manchester United buscará evitar na final da FA Cup que seu rival e vizinho City possa ter a chance de também alcançar a sua tríplice coroa neste sábado, em Wembley.

Na primeira final de Copa da história entre os dois times de Manchester, os 'Red Devils' poderão privar o City de conquistar um dos três títulos, garantindo que seu feito seguirá inigualável. Em caso de derrota, terá que torcer para que a Inter de Milão vença a final da Liga dos Campeões uma semana depois, em Istambul.

A tarefa do United parece complicada, mesmo tendo feito uma temporada positiva, garantindo seu lugar no 'pódio' apesar da distância em relação a City e Arsenal e conseguindo conquistar a Copa da Liga em fevereiro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No 'milagre' de 1999, a equipe de Alex Ferguson conquistou o campeonato inglês na última rodada e conseguiu uma façanha ainda mais incrível na final da Liga dos Campeões, vencendo o Bayern de Munique de virada nos acréscimos (2 a 1), uma das maiores conquistas na história do futebol inglês.

Erik ten Hag, que anos depois trouxe a calma de volta à equipe, sabe que o desafio simbólico é quase tão importante quanto o desafio meramente esportivo.

"Vamos dar tudo, e quando digo tudo, é tudo" para derrotar o City, prometeu no final de abril, depois de vencer o Brighton nas semifinais.

"Claro que entendo o que os torcedores sentem a respeito (...). Podemos fazê-lo. Não vai ser fácil, é uma grande equipe. Mas também temos uma grande equipe", insistiu.

No plano pessoal, depois de ter se tornado apenas o segundo técnico a ganhar um troféu em sua primeira temporada no comando do United, vencer o City em Wembley enviaria uma mensagem sobre sua ambição de entrar na próxima temporada como sério candidato ao título da Premier League.

Já o City tem dado nos últimos quatro meses uma impressão de time imbatível, que lhe permitiu emendar vitórias no campeonato para superar o Arsenal, que liderou a corrida pelo título durante grande parte da temporada.

Coroado campeão a três rodadas do fim do campeonato, pela quinta vez em seis anos, Pep Guardiola conseguiu administrar o final da temporada afiando sua estratégia para as duas finais, o que poderá enriquecer ainda mais seu já brilhante currículo.

Contra o vizinho, assim como diante da Inter na Liga dos Campeões, a sua equipe terá o status de favorito, algo a que está habituado mas que não lhe deixa margem de manobra perante uma opinião pública altamente crítica quando ocorre o menor fracasso.

O espanhol, que esteve em Old Trafford para assistir à vitória tranquila dos 'Red Devils' (4-1) sobre o Chelsea, na penúltima rodada, tem muito presente em sua memória a derrota por 2 a 1 no campeonato inglês sofrida em janeiro.

"Fiquei muito impressionado (com o jogo contra o Chelsea) e comecei a analisar novamente o que eles fizeram contra nós em Old Trafford", explicou ele na semana passada.

"Temos que ser prudentes. Teria sido prudente de qualquer maneira, mas depois dos últimos jogos vamos nos preparar o melhor possível", acrescentou.

Todos os olhares estarão inevitavelmente postos em Erling Haaland, atacante que coleciona recordes e títulos de melhor jogador da temporada, atribuídos pela imprensa e pelos jogadores.

Apesar dos 52 gols marcados em todas as competições, o norueguês foi discreto no jogo de volta do campeonato, depois de marcar um hat-trick durante um memorável 6-3 no jogo de ida, durante a primeira passagem de Ten Hag no United.

Também discreto na semifinal da Liga dos Campeões contra o Real Madrid, Haaland buscará deixar sua marca nestas finais, para fazer sua primeira temporada já memorável brilhar ainda mais sob todos os pontos de vista possíveis.

kca-hap/jde/dam/mcd/aam