Lula visitará Paris no final de junho e se reunirá com Macron

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitará Paris nos próximos 22 e 23 de junho para cumprir uma agenda que incluirá uma reunião com seu contraparte francês, Emmanuel Macron, indicou à AFP a assessoria presidencial do Planalto.

Lula e Macron já se encontraram anteriormente na cúpula do G7, em Hiroshima, Japão, em 20 de maio, quando conversaram sobre a cooperação bilateral em defesa e a ampliação de intercâmbios "no campo cultural", além da guerra da Rússia na Ucrânia, segundo a presidência do Brasil.

O presidente, 77 anos, estará em Paris nos "dias 22 e 23" de junho e manterá uma "reunião bilateral com Macron", indicou a fonte do Planalto.

Em conversa telefônica em janeiro, Lula convidou Macron para visitar o país e conhecer, no Rio de Janeiro, o estaleiro onde é construído um submarino a propulsão nuclear, fruto da cooperação entre os dois países.

Até agora, a presidência francesa não anunciou nenhuma data de viagem ao Brasil.

O retorno de Lula ao poder, em janeiro, reatou os laços entre o Brasil e a França.

Macron e o ex-presidente Jair Bolsonaro não tiveram boas relações, especialmente pela gestão criticada de Bolsonaro da proteção da Amazônia, considerada um recurso-chave na corrida para conter a mudança climática.

Um dia antes das atividades de Lula em Paris, o presidente se encontrará com o papa Francisco no Vaticano, confirmou a assessoria presidencial.

Francisco e Lula conversaram na quarta-feira por telefone sobre a defesa da paz na Ucrânia e o combate à pobreza, em um diálogo no qual o mandatário brasileiro convidou o pontífice a visitar o Brasil.

app-msi/dd/am