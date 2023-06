Kvaratskhelia, do Napoli, é apontado como melhor jogador da temporada da Serie A

O georgiano Khvicha Kvaratskhelia, de 22 anos e um dos destaques do título conquistado pelo Napoli, foi apontado, nesta sexta-feira (2), como o melhor jogador da Serie A italiana na temporada.

Este título honorário é decidido com base na análise das estatísticas e movimentos de todos os jogadores, registrados eletronicamente, especifica a Serie A, que entregará o prêmio no próximo domingo por ocasião da partida entre Napoli e Sampdoria, que fecha a temporada.

Rapidamente apelidado de 'Kvaradona', em referência ao grande ídolo dos napolitanos, o argentino Diego Maradona, o jovem ponta-esquerda chegou há um ano com o objetivo de suprir a saída do capitão Lorenzo Insigne e tem se destacado por seus gols (14, doze deles no campeonato), mas, principalmente, por causa de seus passes (é o jogador com mais assistências na Serie A, com 10) e sua capacidade de criar lances de perigo.

Outros dois jogadores do Napoli venceram em suas respectivas categorias: o nigeriano Victor Osimhen como melhor atacante e o sul-coreano Kim Min-jae como melhor zagueiro.

Os outros vencedores foram Nicolo Fagioli (Juventus) como melhor jogador de até 23 anos, Ivan Provedel (Lazio) entre os goleiros e Nicolo Barella (Inter) como melhor meio-campista.

