Invasão da Ucrânia é 'fracasso estratégico' para Rússia, afirma Blinken

A guerra na Ucrânia iniciada pelo presidente, Vladimir Putin, é um "fracasso estratégico" para a Rússia, afirmou nesta sexta-feira (2) o chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Antony Blinken, em Helsinque.

"A guerra de agressão (de Putin) tem sido um fracasso estratégico, que reduz de maneira considerável o poder militar, econômico e diplomático da Rússia, assim como sua influência nos próximos anos", afirmou o secretário de Estado americano em um um discurso pronunciado na Finlândia, novo membro da Otan.

"Quando você olha para as metas e objetivos estratégicos de longo prazo do presidente Putin, não há dúvida: a Rússia está significativamente pior hoje do que antes da invasão", acrescentou Blinken.

O chefe da diplomacia americana citou como exemplos as perdas da Rússia no campo de batalha e nos mercados europeus, assim como a entrada da Finlândia na Otan.

"O Kremlin frequentemente afirmava que tinha o segundo exército mais forte do mundo - e muitos acreditaram. Hoje, muitos veem o exército da Rússia como o segundo mais forte na Ucrânia", disse Blinken, o que provocou risadas na plateia.

