Diretor da CIA visitou Pequim em maio

O diretor da CIA, William Burns, fez uma viagem à China em maio para se encontrar com seus pares, a primeira visita de um alto funcionário americano a Pequim desde que Washington derrubou um suposto balão espião chinês - informou uma fonte americana nesta sexta-feira (2).

"No mês passado, o diretor Burns viajou para Pequim, onde se reuniu com seus equivalentes chineses e enfatizou a importância de manter abertos os canais de comunicação no campo da Inteligência", contou ele sob condição de anonimato.

Durante sua recente visita ao Japão, o presidente americano, Joe Biden, afirmou que as relações entre Washington e Pequim passariam por um "descongelamento em breve".

Em outro sinal que parece ir nessa direção, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, e seu par chinês, Li Shangfu, tiveram uma breve interação nesta sexta durante uma conferência sobre segurança em Singapura.

As relações entre Estados Unidos e China se deterioraram nos meses seguintes às conversas entre os presidentes Biden e Xi Jinping, na cúpula do G20 realizada na ilha indonésia de Bali, em novembro.

A decisão de Washington de derrubar um suposto balão espião chinês que sobrevoava o território americano em fevereiro provocou uma disputa diplomática entre as duas potências.

Uma visita do secretário de Estado americano, Antony Blinken, a Pequim, que havia sido anunciada como uma oportunidade para melhorar as relações, foi cancelada após o incidente com o balão.

