Dani Pereira, promessa da MLS com asilo político nos EUA, é convocado pela Venezuela

O meio-campista Daniel Pereira, número um do 'draft' da MLS em 2021, foi convocado nesta sexta-feira pela primeira vez pela seleção venezuelana para os amistosos contra Honduras e Guatemala, nos Estados Unidos, nos dias 15 e 18 de junho.

A aposta da 'Vinotinto' em Pereira, de 22 anos, se concretiza no momento em que se procuram soluções para a sua situação jurídica: o jovem jogador chegou aos Estados Unidos em 2015 com os pais, se refugiando por meio do status de exilado político, o que não permite que viaje para fora do território norte-americano.

"É uma honra incrível ter a chance de representar meu país pela primeira vez no cenário internacional", disse o volante polivalente em declarações publicadas no site de seu clube, o Austin FC.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Esta convocação é um sonho tornado realidade na minha carreira e sou grato à minha família, amigos, companheiros de equipe e treinadores que me ajudaram ao longo da jornada", acrescentou.

Os jogos contra Honduras e Guatemala serão disputados, respectivamente, no Audi Field, em Washington D.C., e no Rentschler Field, em East Hartford (Connecticut), e serão uma boa oportunidade para o técnico da Venezuela, o argentino Fernando 'Bocha' Batista, ter um primeiro contato com o jogador em uma concentração.

Incluído em uma lista encabeçada por Tomás Rincón, Salomón Rondón e Yangel Herrera, Pereira faz sua terceira temporada na MLS pelo Austin, na qual foi titular em todos os 15 jogos de sua equipe, que enfrentará o Real Salt Lake neste sábado.

A Venezuela vinha demonstrando interesse em convocá-lo.

"As ferramentas estão sendo buscadas", declarou o presidente da Federação Venezuelana de Futebol (FVF), Jorge Giménez, em entrevista à AFP no ano passado.

Um primeiro avanço legal foi feito em 2022 na MLS, com uma autorização tramitada pelo Austin para que Pereira pudesse viajar para os jogos do time no Canadá, país com três franquias na liga americana: Montreal, Toronto FC e Vancouver Whitecaps.

"Dani teve uma grande atuação no período em que está no Austin FC. Seu nível e consistência são exemplares, principalmente para um jogador de sua idade", disse Sean Rubio, diretor esportivo do time texano, ao comemorar sua convocação. "Estamos muito felizes por ele".

erc/ol/aam