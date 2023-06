Conselho de Segurança prorroga missão da ONU no Sudão por apenas seis meses

O Conselho de Segurança das Nações Unidas anunciou nesta sexta-feira (2) a prorrogação por apenas seis meses da missão política das Nações Unidas no Sudão, após o enviado Volker Perthes ter sido acusado pelo chefe do Exército sudanês de agravar o conflito civil.

Em uma breve resolução, o Conselho concordou unanimemente em estender até 3 de dezembro de 2023 a Missão Integrada de Assistência de Transição da ONU no Sudão, uma duração limitada que destaca a delicada situação do país.

O chefe do Exército sudanês, Abdel Fatah al Burhan, acusou Perthes na semana passada de alimentar o brutal conflito contra grupos paramilitares.

Em uma carta ao secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, o chefe do exército também pediu que um substituto fosse nomeado para Perthes, afirmando que o enviado cometeu "fraude e desinformação" ao facilitar um processo político que resultou em seis semanas de guerra urbana devastadora.

Ao finalizar a reunião a portas fechadas do Conselho de Segurança na quarta-feira, Guterres reiterou sua "plena confiança" em Perthes.

"Cabe ao Conselho de Segurança decidir se apoia a continuação da missão por mais um período, ou se decide que chegou a hora de encerrá-la", acrescentou.

A resolução aprovada nesta sexta-feira pede ao secretário-geral que continue fornecendo relatórios trimestrais sobre a missão, conhecida como Unitams, no Sudão. O próximo relatório deverá ser divulgado por volta de 30 de agosto.

Perthes, que estava em Nova York quando as acusações foram feitas por Barhan, deverá retornar "à região" nos próximos dias. No entanto, ele fará uma parada em Adis Abeba, capital da Etiópia, para se encontrar com autoridades da União Africana, informou Farhan Haq, porta-voz de Guterres.

A Unitams, criada em junho de 2020 para apoiar a transição democrática no Sudão após a queda de Omar al Bashir um ano antes, vinha sendo renovada anualmente desde então.

