China volta ao calendário do tênis feminino neste fim de temporada

O circuito profissional de tênis feminino (WTA) anunciou nesta sexta-feira o calendário de torneios previstos na China para a reta final desta temporada, após quatro anos de ausência do gigante asiático devido à pandemia de covid e ao escândalo envolvendo a jogadora Peng Shuai.

Sete torneios serão realizados entre setembro e outubro entre a China continental e Hong Kong.

O primeiro deles será o Guangzhou Open, na categoria WTA 250, a partir de 18 de setembro. Em seguida, será realizado o torneio de Ningbo (WTA 250) a partir do dia 25 de setembro, e depois o China Open (WTA 1000) em Pequim, a partir de 30 de setembro.

Outros torneios da programação serão disputados em Zhengzhou (WTA 500), Hong Kong (WTA 250) e Nanchang (WTA 250), na semana de 9 de outubro, e Zhuhai a partir de 23 de outubro.

Com exceção dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim do ano passado, que foram realizados praticamente com portões fechados, a maioria das modalidades esportivas ficou paralisada na China após a eclosão da pandemia de covid-19 no país no final de 2019.

A WTA também suspendeu seus eventos na China durante 16 meses, até abril passado, após o caso Peng Shuai.

A ex-número 1 do mundo em duplas denunciou em novembro de 2021 nas redes sociais que o ex-vice-primeiro-ministro chinês Zhang Gaoli a obrigou a fazer sexo durante um relacionamento que durou anos.

A postagem desapareceu rapidamente da conta de Peng e não se soube mais nada dela por quase três semanas, o que gerou uma grande preocupação internacional.

Desde então, a tenista apareceu em alguns eventos públicos e negou ter feito a acusação.

