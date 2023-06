Borussia Mönchengladbach demite seu técnico Daniel Farke

O Borussia Mönchengladbach anunciou, nesta sexta-feira (2), a demissão do seu treinador, Daniel Farke, que tinha contrato até 2025, mas não vai continuar depois de terminar o campeonato alemão em 10º lugar com 43 pontos, o pior resultado do clube em 12 anos.

O clube não divulgou o nome de seu sucessor, mas segundo a imprensa alemã, o ex-técnico do Bayer Leverkusen, Gerardo Seoane, seria o mais indicado para substituí-lo.

Pela terceira vez consecutiva, o Borussia Mönchengladbach iniciará uma temporada com um novo treinador, já que Farke assumiu em julho de 2022 para substituir Adi Huter, que estava no cargo desde o verão europeu de 2021.

Eliminado na segunda fase da Copa da Alemanha nesta temporada, o 'Gladbach' conseguiu fechar a Bundesliga com uma vitória sobre o Augsburg na semana passada, depois de passar a maior parte da temporada no meio da tabela.

"Certamente não atingimos 100% do que havíamos estabelecido como objetivo. Mas também estamos longe de uma temporada que poderia ser descrita como horrível", tentou Farke justificar no final da temporada.

Terceiro colocado da Bundesliga na temporada 2014-2015, o Borussia Mönchengladbach disputou a fase de grupos da Liga dos Campeões três vezes nos últimos anos, em 2015, 2017 e 2020, chegando até as oitavas de final nessa última participação.

