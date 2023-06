Atacante português Rafael Leão renova com Milan até 2028

O atacante Rafael Leão renovou, nesta sexta-feira (2), até junho de 2028 seu contrato com o Milan, equipe em que o português de 23 anos joga desde 2019.

O ex-jogador do Sporting de Lisboa, clube que o revelou, e do Lille (2018-19) tinha apenas mais um ano de contrato e era um dos mais queridos pelos 'rossoneri', após duas grandes temporadas em que o Milan conquistou o 'scudetto' em maio de 2022 e chegou às semifinais da Liga dos Campeões nesta temporada.

"AC Milan e Rafael continuam seu caminho juntos", anunciou o clube lombardo em seu site, sem tornar públicas as condições financeiras da renovação deste contrato, que seria acompanhada de uma grande reavaliação do salário do jogador, segundo a imprensa italiana.

Seu salário passaria de uma base fixa de 1,4 milhões de euros por ano (R$ 7,4 milhões pela cotação atual) para cerca de 5 milhões de euros (R$ 26,5 milhões) aos quais se juntariam bônus que alcançariam uma remuneração de 6,5 a 7 milhões de euros (R$ 34,5 a 37,2 milhões), segundo a Gazzetta dello Sport.

O clube de Milão teria ainda incluído uma cláusula de rescisão de 175 milhões de euros (R$ 930 milhões), que pode ser exercida por um clube que pretenda comprar Leão durante um mercado de transferências de verão, diz ainda o jornal esportivo.

