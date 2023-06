AGENDA INTERNACIONAL DE SÁBADO, 3 DE JUNHO DE 2023 ATÉ SÁBADO, 10 DE JUNHO DE 2023

SÁBADO, 3 DE JUNHO DE 2023

Mundo

MUNDO - Dia Mundial da Bicicleta -

América

SÃO PAULO (Brasil) - Festival de Música MITA - (até 4)

LA PAZ (Bolívia) - Festa religiosa do Senhor do Grande Poder, uma das maiores manifestações folclóricas da Bolívia - 13H00

(+) BUENOS AIRES (Argentina) - Marcha "Nenhuma a menos" contra feminicídios e violência contra a mulher - 15H00

BOGOTÁ (Colômbia) - Pacto de cessar-fogo na Colômbia com principais grupos armados - (até 30 de Junho)

BOGOTÁ (Colômbia) - Colômbia: ameaça de erupção do vulcão Nevado del Ruiz - (até 31 de Julho)

Europa

(+) ANCARA (Turquia) - Posse do presidente Recep Tayyip Erdogan -

(+) ANCARA (Turquia) - Visita do secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, para negociações sobre a Suécia e para posse de Erdogan - (até 4)

MANCHESTER (Reino Unido) - Julgamento esperado da enfermeira Lucy Letby, acusada de assassinato de oito bebês e tentativa de assassinato de outros 10 - (até 31 de Julho 2023)

(+) VISCRI (Romênia) - Rei Charles III visita a Transilvânia - (até 6)

Oriente Médio e África do Norte

CARTUM (Sudão) - Cessar-fogo humanitário entre Exército e paramilitares no Sudão -

(+) CAIRO (Egito) - Visita da primeira-dama dos EUA, Jill Biden - (até 5)

Esportes

PARIS (França) - Tênis: Torneios do Grand Slam - Roland-Garros - (até 11 de Junho)

MIAMI (Estados Unidos) - Futebol: Liga das Nações da CONCACAF (2022-2023) - (até 18 de Junho)

ARGENTINA - Futebol: Copa do Mundo Sub-20 da FIFA - (até 11 de Junho)

DOMINGO, 4 DE JUNHO DE 2023

América

(+) BRASIL - Ministro Federal do Trabalho Heil visita Brasil e Colômbia - (até 8)

MÉXICO (México) - Eleição para governador do Estado do México -

Europa

VIENA (Áustria) - Ministros da Opep+ se reúnem -

Ásia-Pacífico

PEQUIM (China) - 34º aniversário da repressão mortal de Pequim na Praça da Paz Celestial -

Esportes

(+) CAIRO (Egito) - Futebol: Liga dos Campeões da CAF - Final: Al Ahly x WAC Casablanca - 16H00

SEGUNDA-FEIRA, 5 DE JUNHO DE 2023

Mundo

MUNDO - Dia Mundial do Meio Ambiente -

América

BRASIL - Primeiro aniversário do assassinato do jornalista britânico Dom Phillips e do especialista Bruno Pereira na floresta amazônica -

BRASÍLIA (Brasil) - Manifestações em homenagem ao jornalista britânico Dom Phillips e ao especialista Bruno Pereira em Brasília -

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Manifestações em homenagem ao jornalista britânico Dom Phillips e ao especialista Bruno Pereira no Rio de Janeiro - 11H00

SALVADOR (Brasil) - Manifestações em homenagem ao jornalista britânico Dom Phillips e ao especialista Bruno Pereira em Salvador - 16H00

BRASÍLIA (Brasil) - Visita da ministra alemã Annalena Baerbock - (até 6)

WASHINGTON (Estados Unidos) - O presidente Joe Biden recebe a primeira-ministra dinamarquesa Mette Frederiksen -

Europa

BRUXELAS (Bélgica) - A presidente do BCE, Christine Lagarde, testemunha perante o Parlamento Europeu - 11H00

LONDRES (Reino Unido) - Décimo aniversário da publicação das revelações de Edward Snowden -

TERÇA-FEIRA, 6 DE JUNHO DE 2023

Europa

FRANÇA - Manifestações contra a reforma da Previdência -

(+) POTSDAM (Alemanha) - O chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, recebe o presidente da França, Emmanuel Macron, para jantar -

HAIA (Países Baixos) - Corte Internacional de Justiça ouve argumentos do caso Ucrânia-Rússia - 06H00 (até 14)

QUARTA-FEIRA, 7 DE JUNHO DE 2023

América

(+) DES MOINES (Estados Unidos) - Evento do ex-vice-presidente Mike Pence na prefeitura na CNN, possível anúncio de candidatura para as eleições presidenciais de 2024 -

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Inflação de maio (IBGE) - 10H00

Esportes

(+) PRAGA (República Tcheca) - Futebol: Europa Conference League - Final: Fiorentina (ITA) x West Ham (ENG) - 17H00

QUINTA-FEIRA, 8 DE JUNHO DE 2023

Mundo

MUNDO - Dia Mundial dos Oceanos -

América

(+) HAVANA (Cuba) - Anunciado fim do terceiro ciclo de diálogos entre ELN e o governo colombiano - 10H00

Europa

EDIMBURGO (Reino Unido) - Negacionista do Holocausto francês Vincent Reynouard comparece a tribunal em processo de extradição -

Oriente Médio e África do Norte

TEL AVIV (Israel) - Parada do Orgulho em Tel Aviv -

SEXTA-FEIRA, 9 DE JUNHO DE 2023

Europa

(*) LONDRES (Reino Unido) - Semana de Moda - (até 12)

(+) BERLIM (Alemanha) - O chanceler Olaf Scholz recebe o primeiro-ministro georgiano Irakli Garbashvili para negociações - 10H00