Whatsapp é multado na Rússia por não apagar conteúdos

Um tribunal russo multou o WhatsApp, nesta quinta-feira, 1º, pela primeira vez, por não remover conteúdos.

Desde o início da ofensiva russa na Ucrânia em fevereiro de 2022, as autoridades de Moscou tentam censurar partes da Internet e bloquearam as principais redes sociais americanas (Facebook, Instagram, Twitter) na Rússia, inacessíveis sem VPN (rede virtual privada).

O WhatsApp, serviço de mensagens do grupo Meta, declarado "extremista" e proibido na Rússia desde 2022, permanecia, no entanto, autorizado no país até agora.

Nesta quinta-feira, um tribunal de Moscou condenou o WhatsApp a pagar três milhões de rublos (cerca de 37.000 dólares, ou em torno de 186.800 reais) por não remover conteúdo a pedido das autoridades.

De acordo com agências de notícias russas, o WhatsApp não eliminou um grupo de conversa que oferecia um medicamento antidepressivo, cuja venda é estritamente regulamentada na Rússia.

No passado, o Google (proprietário do serviço de vídeos do YouTube, também autorizado na Rússia), Meta, Twitter, TikTok e Telegram já foram condenados pela Rússia por não remover conteúdos considerados ilegais.

Além disso, o WhatsApp já foi multado em vários milhões de rublos por não armazenar os dados de seus usuários russos em servidores localizados na Rússia, o que constitui um crime no país.