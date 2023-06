Uruguai vence Gâmbia (1-0) e vai às quartas de final do Mundial Sub-20; Coreia do Sul também avança

As seleções do Uruguai e da Coreia do Sul se classificaram nesta quinta-feira para as quartas de final do Mundial Sub-20 na Argentina ao vencerem Gâmbia e Equador, respectivamente, em partidas disputadas no estádio Madre de Ciudades, em Santiago del Estero.

Com um golaço de fora da área do atacante Anderson Duarte, o Uruguai venceu a seleção africana por 1 a 0 e enfrentará os Estados Unidos na próxima fase.

Duarte dominou a bola a cerca de 25 metros do gol e soltou uma bomba de canhota que entrou no canto esquerdo do goleiro Dampha aos 65 minutos.

As duas equipes disputaram grande parte do duelo com dez jogadores, já que o árbitro francês François Letexier expulsou Mansour Mbye, da Gâmbia, logo aos 16 minutos, e o atacante da Celeste Luciano Rodríguez aos 45+3 minutos, nas duas ocasiões com confirmação do VAR.

Desta forma, o Uruguai enfrentará no domingo neste mesmo estádio pelas quartas de final os Estados Unidos, que na terça-feira golearam a Nova Zelândia por 4 a 0 nas oitavas de final.

Mais tarde a Coreia do Sul venceu o Equador por 3 a 2 em um confronto aberto e movimentado, com Lee Young-Jun (11'), Bae Jun-Ho (18') e Choi Seok-Hyun (48') marcando os gols do triunfo asiático, enquanto Justin Cuero (36', de pênalti) e Sebastián González (84') foram os autores dos gol sul-americanos.

O Equador teve mais posse de bola, mas o time asiático, foi bem mais incisivo e contundente, e chegou com mais frequência e perigo que 'la Tricolor'.

Nas quartas de final, a Coreia do Sul enfrentará a Nigéria, que eliminou a anfitriã Argentina nas oitavas.

--- Resultados das oitavas de final do Mundial Sub-20 da Argentina:

- Terça-feira:

Estados Unidos - Nova Zelândia 3-0

Uzbequistão - Israel 0-1

- Quarta-feira:

Brasil - Tunísia 4-1

Colômbia - Eslováquia 5-1

Inglaterra - Itália 1-2

Argentina - Nigéria 0-2

- Quinta-feira:

Gâmbia - Uruguai 0-1

Equador - Coreia do Sul 2-3

--- Duelos das quartas de final (horário de Brasília):

- Sábado:

Israel - Brasil (14h30)

Colômbia - Itália (18h00)

- Domingo:

Coreia do Sul - Nigéria (14h30)

Estados Unidos - Uruguai (18h00)

