Uruguai vence Gâmbia (1-0) e avança às quartas de final do Mundial Sub-20

Com um golaço de fora da área do atacante Anderson Duarte, o Uruguai venceu a Gâmbia por 1 a 0 nesta quinta-feira e se classificou para as quartas de final do Mundial Sub-20 na Argentina, onde enfrentará os Estados Unidos.

Duarte dominou a bola a cerca de 25 metros do gol africano e soltou uma bomba de canhota que entrou no canto esquerdo do goleiro Dampha aos 65 minutos, em partida disputada no estádio Único Madre de Ciudades, em Santiago del Estero, no norte do país.

As duas equipes disputaram grande parte do duelo com dez jogadores, já que o árbitro francês François Letexier expulsou Mansour Mbye, da Gâmbia, logo aos 16 minutos, e o atacante da Celeste Luciano Rodríguez aos 45+3 minutos, nas duas ocasiões com confirmação do VAR.

Desta forma, o Uruguai enfrentará no domingo neste mesmo estádio pelas quartas de final os Estados Unidos, que na terça-feira golearam a Nova Zelândia por 4 a 0 nas oitavas de final.

