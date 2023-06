Swiatek vence americana Claire Liu e vai à terceira fase de Roland Garros

A número 1 do mundo e atual campeã de Roland Garros, a polonesa Iga Swiatek, não encontrou resistência na quadra Philippe Chatrier nesta quinta-feira (1º), e venceu a americana Claire Liu (102ª) com autoridade, por 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 6-0, avançando assim para a terceira rodada.

Swiatek, que fez 22 anos na quarta-feira, jogará no sábado (3) contra a chinesa Wang Xinyu (80ª).

A estrela polonesa pode perder seu primeiro lugar no ranking, que detém há um ano, se não conseguir conquistar o bicampeonato. Se vencer, somará quatro troféus de Grand Slam.

Justine Henin foi a última tenista a conseguir defender com sucesso seu título em Paris. Ela levantou o troféu nos anos de 2003, 2005, 2006 e 2007.

Em 1 hora e 29 minutos, Swiatek obteve o mesmo resultado da rodada anterior, contra a espanhola Cristina Bucsa.

Swiatek abriu uma vantagem de 3 a 0 no primeiro set com uma quebra dupla, mas Liu conseguiu revidar. Em seguida, a campeã acelerou e deixou a modesta tenista americana para trás, perdendo apenas um game dos últimos dez.

"Também jogamos contra o vento e é preciso se adaptar. Consegui jogar melhor no segundo set, e isso é o mais importante", afirmou ela em um dia que teve uma tarde ensolarada, com rajadas menos fortes do que na quarta-feira.

