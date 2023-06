Sinner é eliminado de Roland Garros por Altmaier, 79º do ranking, em cinco horas e meia

O italiano Jannik Sinner, nono do ranking mundial, foi surpreendido na segunda rodada de Roland Garros pelo alemão Daniel Altmaier (79º), para quem perdeu com parciais de 6-7 (0/7), 7-6 (9/7), 1-6, 7-6 (7/4) e 7-5, nesta quinta-feira (1º), em um espetáculo que durou cinco horas e meia.

Depois da eliminação do russo Daniil Medvedev (2º) na primeira rodada, diante do brasileiro Thiago Wild, o italiano de 21 anos era um dos candidatos a chegar à final numa metade do chaveamento em que Carlos Alcaraz (1º) e Novak Djokovic (3º) não estão. Sinner teve a seu favor dois match points no quarto, set mas não conseguiu aproveitar.

"Daniel, Daniel, Daniel!", cantou o público na quadra Suzanne Lenglen para o tenista, que comemorou sua façanha com um choro emocionado.

"Eu simplesmente amo o tênis. Nos últimos meses, minha equipe e eu fizemos tantos esforços... Esta vitória é um triunfo da equipe", disse o alemão ainda na quadra, para a ex-tenista francesa Marion Bartoli.

Sinner e Altmaier já haviam disputado uma partida de cinco sets, no último US Open. Nessa ocasião, a vitória ficou com o italiano.

Na terceira rodada, o alemão enfrenta o búlgaro Grigor Dimitrov (29º), valendo uma vaga nas oitavas de final.

Altmaier já chegou às oitavas em Roland Garros em 2020.

