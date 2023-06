Promotoria do Panamá pede 12 anos de prisão para ex-presidente Martinelli

A Promotoria do Panamá pediu à Justiça, nesta quinta-feira (1), a "pena máxima" de 12 anos de prisão por lavagem de dinheiro para o ex-presidente Ricardo Martinelli, que quer voltar ao poder nas eleições de 2024.

"Pedimos [...] uma sentença condenatória" contra Martinelli e outros 12 coacusados, disse o promotor Emeldo Márquez no oitavo dia do julgamento contra o ex-presidente (2009-2014). "Devemos estabelecer que seja imposta a eles a pena máxima" de 12 anos de prisão, estipulada pelo artigo 254 do Código Penal panamenho, acrescentou.

