Petróleo volta a subir apesar de aumento dos estoques nos EUA

Os preços do petróleo voltaram a subir nesta quinta-feira, após a votação em favor de uma solução sobre o teto da dívida americana e do aumento dos estoques semanais do país.

O barril do Brent para agosto subiu 2,31%, a 74,28 dólares, e o WTI para julho, 2,95%, para 70,10 dólares.

"As altas são resultado de um retorno do otimismo aos mercados, após a aprovação, pela Câmara dos Representantes, da lei sobre o teto da dívida americana", disse o analista Ricardo Evangelista, da ActivTrades.

