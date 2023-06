PRINCIPAIS NOTÍCIAS

BRASIL PIB: PIB do Brasil cresce 1,9% no primeiro trimestre

ONU METEOROLOGIA: Argentina Celeste Saulo será a primeira mulher a comandar a Organização Meteorológica Mundial

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Rússia afirma que impediu tentativa de "invasão" ucraniana após novo ataque contra Kiev

MOLDÁVIA UE DIPLOMACIA: Europa se reúne com Zelensky na Moldávia em desafio a Putin

=== BRASIL PIB ===

RIO DE JANEIRO:

PIB do Brasil cresce 1,9% no primeiro trimestre

A economia brasileira cresceu 1,9% no primeiro trimestre de 2023, o primeiro do novo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na comparação com os últimos três meses de 2022, superando as expectativas do mercado.

(Brasil economia, 500 palavras, já transmitida)

=== ONU METEOROLOGIA ===

GENEBRA:

Argentina Celeste Saulo será a primeira mulher a comandar a Organização Meteorológica Mundial

A argentina Celeste Saulo foi eleita em primeiro turno nesta quinta-feira (1) em Genebra e será a primeira mulher a comandar a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

(Clima Argentina meteorologia ONU, 570 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

KIEV:

Rússia afirma que impediu tentativa de 'invasão' ucraniana na fronteira após bombardear Kiev

A Rússia afirmou nesta quinta-feira (1) que impediu uma tentativa de "invasão" ucraniana em uma região de fronteira do sudoeste do país, poucas horas depois de bombardear Kiev, em um ataque que deixou três mortos, incluindo uma criança.

(Ucrânia conflito Rússia, 690 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFIA

OSLO:

Otan segue em busca de entendimentos sobre adesão da Ucrânia

Os ministros das Relações Exteriores da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) iniciaram uma reunião na Noruega nesta quinta-feira (1º) para buscar um área de acordo sobre a delicada adesão da Ucrânia, antes da cúpula da aliança marcada para julho em Vilnius, na Lituânia.

(Otan conflito Rússia diplomacia Ucrânia defesa, 660 palavras, já transmitida)

=== MOLDÁVIA UE DIPLOMACIA ===

BULBOACA:

Europa se reúne com Zelensky na Moldávia em desafio a Putin

Quase 50 governantes europeus se reúnem nesta quinta-feira (1) na Moldávia com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, em uma demonstração de força diplomática diante de Vladimir Putin, neste país de fronteira com a Ucrânia e que vive com medo de eventuais ações da Rússia.

(Ucrânia UE conflito Rússia Kosovo diplomacia cúpula Sérvia defesa Moldávia, 780 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

LOS REYES:

'Minirrepública' pode definir a presidência no México

Sara Esquivel levanta-se às quatro da manhã para chegar pontualmente ao trabalho na Cidade do México. Ela viaja em transportes lotados e com medo de ser assaltada, mas não tem escolha. Em Los Reyes La Paz, apenas se sobrevive.

(México eleições pobreza política, 470 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

KOSOVO:

Aumenta pressão internacional sobre governo do Kosovo; protestos sérvios continuam

Manifestantes sérvios continuavam a protestar, nesta quinta-feira (1º), contra os novos prefeitos kosovar-albaneses no norte do Kosovo, onde houve confrontos com as forças da Otan, no momento em que a pressão internacional aumenta para uma desescalada da tensão em curso.

(Kosovo OTAN manifestação Sérvia, 410 palavras, já transmitida)

FEUCHTWANGEN:

Mais de 100.000 'paralelepípedos da memória' lembram vítimas do Holocausto na Europa

Quase 30 anos depois do início de um gigantesco projeto para homenagear os mortos no Holocausto, o solo europeu já conta com mais de 100.000 "paralelepípedos da memória" que relembram o trágico destino das vítimas do nazismo.

(Alemanha história holocausto genocídio judeus nazismo, 510 palavras, já transmitida)

PARIS:

Patente unitária europeia entra em vigor para facilitar proteção à propriedade intelectual

A patente unitária europeia, que entrou em vigor nesta quinta-feira (1), buscará validar e defender a propriedade intelectual de maneira simultânea em 17 países europeus, por meio de uma reduções de custos, porém sob a condição de que pesquisadores e empresas a apliquem.

(aeronáutica luxo energia comércio empresas Europa ciência automóvel, 648 palavras, a ser transmitida)

-- ÁFRICA

CARTUM:

EUA anuncia novas sanções a líderes do Sudão por violarem trégua

Os Estados Unidos anunciaram, nesta quinta-feira (1º), novas sanções contra os líderes em conflito no Sudão, embora estejam dispostos a retomar seu papel de mediadores.

(Sudão conflito diplomacia refugiados política saúde direitos, 680 palavras, já transmitida)

=== ECONOMIA ===

BRUXELAS:

Inflação volta a dar trégua na zona do euro

A inflação voltou a dar uma trégua na zona do euro e caiu mais do que o esperado em maio, para 6,1%, embora esta notícia não deva evitar novos reajustes nas taxas de juros por parte do Banco Central Europeu (BCE).

(UE inflação conjuntura índices eurozona economia, 460 palavras, já transmitida)

PEQUIM:

Entusiasmo na China com visita do "camarada Musk"

No Ocidente gera controvérsia, mas na China foi recebido como um superastro. O diretor-executivo da Tesla, Elon Musk, foi acolhido com entusiasmo esta semana no gigante asiático, com admiradores se referindo a ele como "camarada Musk".

(China EUA automóvel economia tecnologia, Ângulo, 600 palavras, a ser transmitida)

FOTOS, VÍDEO

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

PARIS:

Noel Gallagher: 'Não fiz sucesso até os 27, Morrison morreu com esta idade'

"Eu não fiz sucesso até os 27 anos; Jim Morrison (The Doors) morreu com esta idade", afirma Noel Gallagher, ex-membro do Oasis. O músico vai lançar um novo álbum solo, com uma participação de Robert Smith, da banda The Cure, e outros ícones do pop britânico.

(GB música gente Oasis, 580 palavras, já transmitida)

NOVA YORK:

Picasso no Museu do Brooklyn, entre a crítica radical e a perspectiva feminista

Em seu programa "Nanette", na Netflix, a humorista australiana Hannah Gadsby destrói a figura de Picasso, símbolo do domínio masculino que ela "detesta". Agora, o Museu do Brooklyn em Nova York apresenta um mostra sob seu ponto de vista e busca justiça para as mulheres que não tiveram o mesmo sucesso que o artista espanhol.

(EUA escultura França mulheres Espanha pintura, 500 palavras, a ser transmitida)

BARCELONA, Espanha:

Prêmio Princesa de Asturias reconhece luta contra as doenças esquecidas

A luta incansável contra o esquecimento das patologias que afetam os menos favorecidos, travada pela Iniciativa Medicamentos para Doenças Desatendidas (DNDi, na sigla em inglês), cocriada pela Fiocruz, foi reconhecida nesta quinta-feira com o Prêmio Princesa de Asturias de Cooperação Internacional 2023.

Por Rosa SULLEIRO

(Espanha prêmio Brasil saúde, Central, 600 palavras, a ser transmitida)

== ESPORTE ===

-- FUTEBOL:

- Acompanhamento dos principais campeonatos europeus

-- TÊNIS:

- Acompanhamento do torneio de Roland Garros

