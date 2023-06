Noel Gallagher: 'Não fiz sucesso até os 27, Morrison morreu com esta idade'

"Eu não fiz sucesso até os 27 anos; Jim Morrison (The Doors) morreu com esta idade", afirma Noel Gallagher, ex-membro do Oasis. O músico vai lançar um novo álbum solo, com uma participação de Robert Smith, da banda The Cure, e outros ícones do pop britânico.

O guitarrista e cantor, que acaba de completar 56 anos, relembrou sua vida antes da glória com o Oasis - que lançou seu primeiro álbum em 1994 e chegou ao fim em 2009 - em "Council Skies", música que dá o nome ao álbum que será lançado na sexta-feira.

"O trem que nunca chega, na música, é uma metáfora para as oportunidades perdidas. Não consegui até os 27 anos, Morrison morreu com esta idade", disse Gallagher à AFP. Ele volta aos palcos ao lado dos colegas de banda 'High Flying Birds'.

Em Manchester, sua cidade natal, ninguém acreditava nele e no seu irmão Liam antes do Oasis. Ninguém exceto Johnny Marr, ex-integrante do The Smiths, a quem Noel mostrou uma "demo" no início dos anos 1990.

Noel e Johnny são amigos desde então. Os acordes de guitarra de Marr também estão presentes em três canções de "Council Skies", como "Pretty boy".

"Posso ligar para Johnny e dizer: 'o que você vai fazer na semana que vem?'. E ele vem ao estúdio, toca algo, é incrível pra caramba", afirmou ele.

Outra figura de grande destaque música britânica, o cantor Robert Smith, do The Cure, trabalhou no remix de "Pretty boy".

"Só consegui o 'e-mail' dele, nunca nos encontramos, não o conheço, apenas enviei a música. E eu tinha certeza de que ele descartaria na hora", explicou Gallagher, em Paris. "Acabou que ele adorou".

O guitarrista continua surpreso com os elogios ao Oasis dos artistas que ele reverencia. "Bob Dylan falou (da banda) em uma entrevista, é o melhor, ele ouviu falar do grupo e disse que gosta".

Ao falar sobre os seus grandes heróis na música, o mais velho dos irmãos Gallagher afirma que se "pudesse ser qualquer outra pessoa, eu seria Neil Young, uma verdadeira lenda". E lembra uma noite de 2001 em que o Oasis e o "Loner" dividiram o palco em Paris.

Questionado sobre os shows que mais o marcaram na França, evidentemente cita a "noite catastrófica em que o Oasis se separou", mas com um sorriso.

A separação aconteceu durante a edição do festival Rock en Seine, em 2009.

Liam e Noel brigaram pela enésima vez nos camarins, a ponto de uma guitarra acabar quebrada. A multidão que esperava pelo show das estrelas do "brit-pop" ficou chocada ao saber de sua separação por meio de uma mensagem do festival.

A famosa guitarra quebrada passou por reparos e o instrumento foi leiloado na capital francesa por 385.000 euros (cerca de US$ 407 mil, ou R$ 1,9 milhão), em maio de 2022. "Eu comprei aquela guitarra em Paris (...) nunca compus nada de bom nela. Eu odiava aquela porra de guitarra", diz Gallagher.

"Se havia uma guitarra que tinha que ser sacrificada naquela noite, era aquela", acrescenta, brincando. "Algum cara comprou para mim, estava em pedaços. Eu certamente nunca pensei que ele iria consertar e ele consertou. Então boa sorte para quem conseguiu. É uma merda de guitarra", Gallagher contou rindo.

Para a tristeza dos fãs de Oasis que sonham com uma volta da banda - o álbum "Definitely Maybe", que contém o hit "Supersonic", completará 30 anos no próximo ano -, os irmãos não se falam desde a fatídica noite em 2009.

Durante a entrevista, Noel não menciona o nome de Liam nenhuma vez. Já o Gallagher mais novo costuma citar sobre o irmão nas redes sociais.

