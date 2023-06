Israelense ferida em atentado morre após 22 anos em coma

Uma israelense, ferida em um atentado a bomba em Jerusalém em 2001, foi enterrada nesta quinta-feira (1º) após ficar 22 anos em coma, segundo imagens da televisão israelense.

Hannah Nachenberg tinha 31 anos quando foi ferida em um atentado suicida em 9 de agosto de 2001, que matou 15 pessoas (oito delas crianças) e feriu mais de 120 em uma pizzaria de Jerusalém.

O ataque, um dos mais sangrentos da segunda Intifada, a revolta palestina do início dos anos 2000, foi reivindicado pela Jihad Islâmica.

Hannah Nachenberg estava em coma desde então e faria 53 anos em julho, indicou seu pai, entrevistado pelo portal de notícias Ynet.

Há três semanas, ela foi hospitalizada e, na quarta-feira à noite, morreu no hospital Ichilov de Tel Aviv.

"Nossa filha morreu após 22 anos de heroísmo", declarou seu pai.

Dezenas de pessoas participaram do enterro nesta quinta-feira, segundo imagens da emissora Kan 11.

Emocionada, a irmã de Hannah mencionou a filha da falecida, que estava junto com a mãe no dia do atentado e que milagrosamente escapou.

