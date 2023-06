Inter Miami demite técnico inglês Phil Neville

O Inter Miami, franquia que tem como um dos proprietários David Beckham, demitiu o técnico inglês Phil Neville nesta quinta-feira devido aos maus resultados que vive na Liga Norte-Americana de Futebol (MLS).

O Inter, uma das equipes que tem a esperança de contratar Lionel Messi, sofreu sua quarta derrota consecutiva na quarta-feira e está em último lugar na Conferência Leste com 15 pontos em 15 partidas disputadas.

A última derrota por 1 a 0 na quarta para o New York Red Bulls e as vaias dos torcedores de Miami acabaram com a paciência da diretoria que inclui Beckham, amigo de Neville e ex-companheiro de Manchester United e de seleção inglesa.

"Às vezes, neste jogo, temos que tomar as decisões mais difíceis e, infelizmente, acreditamos que chegou a hora de fazer uma mudança", disse Beckham em um comunicado. "Quero agradecer pessoalmente a Phil por seu trabalho árduo, sua paixão pelo nosso clube e sua integridade como pessoa".

"Quando contratamos Phil, sabíamos que ele daria tudo pelo Inter Miami e eu o vi trabalhar incrivelmente duro e com um compromisso real com as ambições que definimos para o clube", disse o ex-capitão da seleção inglesa.

O argentino Javier Morales, ex-jogador do Real Salt Lake da MLS e assistente de Neville, assumirá o cargo de técnico interinamente.

Depois de comandar a seleção feminina da Inglaterra, Neville foi nomeado técnico do Inter para a temporada de 2021 e se classificou para os playoffs na temporada seguinte.

A evolução da equipe foi freada de forma abrupta nesta temporada em que, após a saída de peças importantes como o argentino Gonzalo Higuaín e o espanhol Álex Pozuelo, perdeu 10 dos 15 jogos e ocupa o 27º lugar entre as 29 equipes da MLS.

A pressão sobre o treinador vinha aumentando nas últimas semanas. No jogo de quarta-feira, os torcedores ergueram uma faixa com os dizeres "Neville Out" (Fora Neville, em português) e vaiaram seu filho Harvey, de 20 anos, quando ele deixou o banco de reservas e entrou em campo.

O próprio Neville, de 46 anos, foi uma das figuras ligadas ao Inter que admitiu o interesse da franquia em contratar tanto o astro argentino Lionel Messi, que está prestes a deixar o Paris Saint-Germain, quanto seu ex-companheiro de Barcelona Sergio Busquets.

