EUA abrirá na Noruega 1ª representação no Ártico

Os Estados Unidos abrirão, no norte da Noruega, sua primeira representação diplomática acima do Círculo Polar Ártico, uma região que está ganhando interesse estratégico com a mudança climática - anunciou o secretário de Estado americano, Antony Blinken, nesta quinta-feira (1º).

Normalmente ocupado por um único diplomata, o "posto de observação" será inaugurado em Tromsø, a cidade mais importante do norte da Noruega, e será a missão diplomática americana mais setentrional.

Em 2020, os Estados Unidos já inauguraram uma representação em Nuuk, na Groenlândia, logo abaixo do Círculo Polar.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em comentários à margem de uma reunião ministerial da Otan em Oslo, Blinken assegurou que os Estados Unidos querem "trabalhar com aliados, com os quais se compartilha as mesmas ideias para promover nossa visão de um Ártico pacífico, estável, próspero e cooperativo".

"Nossa ideia é, exclusivamente, garantir que o Ártico continue sendo uma região de cooperação pacífica", declarou, acrescentando que esta posição se concentrada na mudança climática e nas populações autóctones, assegurou.

A redução acelerada da calota do Ártico, devido ao aquecimento global, oferece novas oportunidades econômicas (hidrocarbonetos, minerais, pesca) e potenciais rotas marítimas, mas também representa uma ameaça ao ecossistema e às populações vulneráveis.

Os Estados Unidos, assim como a Rússia e a China, consideram essa região como cada vez mais estratégica.

sct-phy/map/pa/es/mb/tt/aa